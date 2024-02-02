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В Гагаузии День народного единства отмечают шествием и автопробегом

В Гагаузии отмечается 10-летие проведения референдумов, определивших внешнюю политику автономии.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. В Гагаузии отмечают День народного единства, десять лет назад, 2 февраля 2014 года жители автономии практически единогласно проголосовали за то, чтобы Молдова вошла в состав тогдашнего Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

Кроме того, жители Гагаузии тогда высказались за то, что Гагаузия может получить право на самоопределение в случае потери Молдовой независимости.

Всех жителей автономии с праздником поздравила башкан Евгения Гуцул.

«День народного единства — самый молодой среди официальных праздников в нашей автономии. Этот праздник сотворили мы сами, десять лет назад, когда продемонстрировали Молдове и всему миру пример стойкости, единения и сплоченности. Мы показали силу нашего духа и нашу готовность отстаивать жизненные интересы гагаузского народа и всей Молдовы», — отметила Гуцул.

День народного единства в автономии объявлен выходным. Торжественное шествие по случаю праздника прошло в Комрате, участники развернули большой флаг Гагаузии. Кроме того, в автономии состоялся праздничный автопробег.

Выступая на митинге, глава АТО Гагаузия отметила, что жители автономии видят свое будущее исключительно в рамках независимой и суверенной Молдовы.

«Второго февраля 2014 года жители Гагаузии открыто заявили, что видят свое будущее исключительно в рамках независимой, суверенной и нейтральной Республики Молдова. Мы высказали свою позицию на всенародных референдумах, которые прошли с соблюдением всех законодательных норм и в присутствии с международных наблюдателей», — сказала Евгения Гуцул.

Второго февраля 2014 года явка на референдуме составила рекордные 70,04%, за отложенный статус независимости Гагаузии проголосовали 98,09%. Традиционно Гагаузия выступает за сближение с Россией, в отличие от позиции официального Кишинева.