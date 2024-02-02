В Гагаузии День народного единства отмечают шествием и автопробегом

«Второго февраля 2014 года жители Гагаузии открыто заявили, что видят свое будущее исключительно в рамках независимой, суверенной и нейтральной Республики Молдова. Мы высказали свою позицию на всенародных референдумах, которые прошли с соблюдением всех законодательных норм и в присутствии с международных наблюдателей», — сказала Евгения Гуцул.