В Омске более 30 домов попадут под отключение холодной воды

Во вторник, 6 февраля, в Октябрьском округе попадут под отключение холодной воды несколько домов. Об этом сообщили в компании «Росводоканал Омск». Ремонтные работы пройдут по улице Сенной тупик, 1А.
Воды не будет на следующих адресах:
- Пр. Космический, 12, 14, 14Д к.1;
- Ул. Индустриальная, 5, 6, 4А, 4Б, 3, 3А, 2, 1;
- Ул. Сенной тупик, 1А, 3, 3А;
- Ул. 3-я Кордная, 16, 14, 12, 8, 10, 9А, 26, 24, 24Б, 24А, 23А, 23 к.1, 30, 25А;
- Ул. 4-я Кордная, 52А, 59А;
- Ул. 5-я Кордная, 3, 5, 7, 4А.
По двум адресам установят машину с питьевой водой:
- Ул. Индустриальная, 3 с 10:00 до окончания работ,
- Ул. 5-я Кордная, 7 с 10:00 до окончания работ.