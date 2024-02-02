На Яшкинской трассе в ДТП погиб водитель «Ауди» и двое получили травмы

Как сообщает полиция, устанавливаются обстоятельства ДТП в Яшкинском районе, в котором погиб один человек и двое оказались ранены.
ДТП произошло около 14.30 на 50 километре автодороги «Кемерово — Анжеро-Судженск». Предварительно, грузовой автомобиль «Скания» столкнулся с «Ауди Q5». В результате аварии 54-летний водитель легкового автомобиля погиб, а две его пассажирки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Водители фур уже не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей за уходящую неделю. Так, в соцсетях недавно появлялось видео, как одна фура обгоняет другую, и из-за опасного манёвра между грузовиками оказалась втиснута легковая машина. Её водитель еле удержал руль, чтобы не врезаться в фуру. Лихача нашли и наказали.