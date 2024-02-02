На Яшкинской трассе в ДТП погиб водитель «Ауди» и двое получили травмы

Водители фур уже не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей за уходящую неделю. Так, в соцсетях недавно появлялось видео, как одна фура обгоняет другую, и из-за опасного манёвра между грузовиками оказалась втиснута легковая машина. Её водитель еле удержал руль, чтобы не врезаться в фуру. Лихача нашли и наказали.