Хирург предупредил, что курение может привести к ампутации ног

Российский врач-хирург Армен Авакян в интервью радио Sputnik предупредил, что курение может стать причиной нарушения кровоснабжения, гангрены, а также может привести к ампутации ног.
Он пояснил, что высокий уровень холестерина в крови довольно часто бывает именно по причине курения. Специалист заметил, что курение может привести к развитию атеросклероза. Кроме того, добавил он, нарушение кровообращения в ногах может выступить причиной перемежающейся хромоты.
Врач отметил, что на начальных стадиях указанной болезни у человека начинают болеть ноги во время ходьбы. После этого прогрессирующий атеросклероз может привести к гангрене, уточнив, что в условиях, когда кровь перестает поступать к ногам, любая рана становится незаживающей. При названном развитии событии у пациента могут ампутировать ногу, сказал хирург.
— Когда ко мне приходят пациенты с атеросклерозом артерий уже на стадии гангрены, уже на стадии, когда надо ампутировать ногу, мы собираем анамнез. В 90 процентов случаях они курят.
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