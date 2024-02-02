Хирург предупредил, что курение может привести к ампутации ног

Врач отметил, что на начальных стадиях указанной болезни у человека начинают болеть ноги во время ходьбы. После этого прогрессирующий атеросклероз может привести к гангрене, уточнив, что в условиях, когда кровь перестает поступать к ногам, любая рана становится незаживающей. При названном развитии событии у пациента могут ампутировать ногу, сказал хирург.