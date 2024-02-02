Новосибирцы увидят подлинную картину Рубенса

Жители Новосибирска увидят подлинную картину нидерландского живописца Питера Рубенса.
Выставка откроется в Художественном музее 9 февраля (0+). Центральным произведением экспозиции станет картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Художник написал ее в 1618—1620 годах.
Шедевр передали в город Ирбит в Свердловской областив 1976 году из Эрмитажа. Из-за плохого состояния картина находилась в запасниках учреждения. В 2012 году полотно решили отреставрировать.
Экспозицию в Новосибирском художественном музее дополнят работы западноевропейских мастеров XVII столетия из собственного собрания.