В Узбекистане рассчитывают принять 1,4 миллиона туристов из России

ТАШКЕНТ, 2 фев — РИА Новости. Поток туристов из России в Узбекистан в 2024 году может быть увеличен в 2 раза, до 1,46 миллиона человек, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По данным официальной статистики, число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8 процента по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек.
Постановлением утверждены прогнозные показатели привлечения иностранных туристов в 2024 году — до 9,96 миллиона человек (+1,5 раза по сравнению с 2023 годом). В частности, из России турпоток в текущем году планируется довести до 1,46 миллиона человек. То есть. увеличить число гостей из нашей страны в два раза.
В соответствии с документом также утверждена программа мероприятий по привлечению в республику туристов из РФ. В частности, планируется реализовать программу «Год туризма Узбекистана в России», проводить рекламные акции «Путешествуй в Узбекистан» в крупных российских городах, ввести систему транспортных скидок для туроператоров.
Ранее в комитете по туризму Узбекистана РИА Новости оценивали рост потока туристов из РФ в 2023 году на уровне около 800 тысяч, к 2025 году — до миллиона человек. По данным ведомства, Россия является для республики стратегическим партнером по туризму — турпоток российских туристов в республику традиционно в 1,5−2 раза превышает число гостей из стран дальнего зарубежья. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран — Казахстана, Таджикистана и Киргизии.