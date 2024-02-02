В Узбекистане рассчитывают принять 1,4 миллиона туристов из России

Ранее в комитете по туризму Узбекистана РИА Новости оценивали рост потока туристов из РФ в 2023 году на уровне около 800 тысяч, к 2025 году — до миллиона человек. По данным ведомства, Россия является для республики стратегическим партнером по туризму — турпоток российских туристов в республику традиционно в 1,5−2 раза превышает число гостей из стран дальнего зарубежья. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран — Казахстана, Таджикистана и Киргизии.