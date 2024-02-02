Вода в подвалах, на участках и новом сквере: жители Космодемьянского жалуются на подтопления

Местные жители уверены, что ситуация за последнее время стала хуже. Региональные власти считают, что подтопления случилось из-за сильных циклонов, вызвавших проливные дожди и нагонные ветры с Запада и Юго-Запада. Поднялся уровень воды в Калининградском заливе и впадающих в него реках, а также в реках, впадающих в Балтийское море. Это и привело к разливу ручья Лесного и других, стало причиной подтопления прибрежных территорий.