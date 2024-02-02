Вода в подвалах, на участках и новом сквере: жители Космодемьянского жалуются на подтопления

Калининградцы из микрорайона имени Космодемьянского жалуются на серьёзные подтопления. Вода стоит в подвалах и на участках, рассказали «Клопс» местные жители.
Люди заметили, что 24 января вода стала прибывать. На следующий день территорию от Карташева до Челюскинской затопило.
«Я обнаружила упавшее в ручей дерево, также препятствующее водотоку».
По словам собеседницы «Клопс», она обратилась в МЧС и ЕДДС, но там отреагировали не сразу. Вода не уходила, хотя несколько дней не было осадков.
Местные опасаются, что ситуация будет повторяться из-за новой пропускной трубы под дорогой на Карташева: она уже русла ручья. Люди обратились к Владимиру Путину с просьбой посодействовать в решении проблемы. В региональном правительстве жителям подтопленных домов посоветовали подключиться к дождевой канализации, но она есть не на всех улицах.
На Алданской, где ведётся благоустройство сквера, всё также в воде. «Фонари, тропинки, площадки, новые саженцы деревьев утонули. Памп-трек будущий больше на аквапарк похож», — говорит Татьяна.
Местные жители уверены, что ситуация за последнее время стала хуже. Региональные власти считают, что подтопления случилось из-за сильных циклонов, вызвавших проливные дожди и нагонные ветры с Запада и Юго-Запада. Поднялся уровень воды в Калининградском заливе и впадающих в него реках, а также в реках, впадающих в Балтийское море. Это и привело к разливу ручья Лесного и других, стало причиной подтопления прибрежных территорий.
«Данная ситуация является техногенной и никак не увязана с разработанным проектным решением», — говорится в ответе правительства области.
В администрации Калининграда направили бригады муниципального предприятия «Гидротехник» для прочистки засоренных участков.
«В реке Лесной на прочистке обнаружена пробка. Летали квадрокоптерами, обнаружили заторы. Работаем, ситуация нелёгкая», — сказал глава комитета городского хозяйства мэрии Вадим Борисов.
По словам чиновника, за неделю зафиксировано 19 аварийных случаев, в эти места на прочистку выезжали коммунальщики.