От снегопадов к унылым дождям. Первые февральские выходные преподнесут сюрприз жителям Кубани

Январские сюрпризы погоды, похоже, не закончатся с приходом последнего зимнего месяца. Начало 2024 года стало одним из самых влажных за последние 50 лет на Кубани. За 30 дней выпало сразу в две месячные нормы осадков. Февраль останавливаться не намерен. Судя по прогнозу синоптиков, ливни начнут смывать Кубань уже с субботы.
«Холодный фронт, который окутал регион, принесет сильные осадки и усиление ветра местами до 29 м/с», — рассказала «КП»-Кубань начальник отдела гидрометеообеспечения краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова.
Столбики термометров подрастут даже ночью. 4, 5 и 6 февраля будет +2…+7 градусов, но в юго-восточной части края сохранится небольшой минус. Днем в субботу ожидается до +6 градусов, а в воскресенье и понедельник воздух прогреется до +10 градусов. Но с сильным ветром и облаками будет чувствоваться немного холоднее.
В Краснодаре с 3 по 6 февраля объявлено штормовое предупреждение. Все эти дни лить будет, как из ведра. Возможен даже снег.
«Местами в городе ожидается сильный дождь со снегом и грозой. Порывы ветра будут достигать 20−23 м/с».
Такая же картина сохранится все выходные на всей территории Краснодарского края. Кое-где ожидается гроза, а порывы будут сбивать с ног.
Сочи в ближайшие дни будет терзать непогода. В горах пойдет снегопад, в предгорных районах — мокрый снег, который налипнет на проводах и деревьях. С 4 по 6 февраля стихия будет бушевать на мор. На участке Магри — Веселое прогнозируют волны высотой 4,0−4,5 метра. Также возможно формирование смерчей.