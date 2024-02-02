От снегопадов к унылым дождям. Первые февральские выходные преподнесут сюрприз жителям Кубани

Столбики термометров подрастут даже ночью. 4, 5 и 6 февраля будет +2…+7 градусов, но в юго-восточной части края сохранится небольшой минус. Днем в субботу ожидается до +6 градусов, а в воскресенье и понедельник воздух прогреется до +10 градусов. Но с сильным ветром и облаками будет чувствоваться немного холоднее.