Воду после подтоплений откачивают в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Спецтехника работает по улице им. Мусоргского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В микрорайоне задействовали две мотопомпы, один пожарный автомобиль и одну единицу вакуумной техники. Вместе с тем с жителями проводят разъяснительную беседу.
«В дальнейшем, при выпадении сильных осадков, специалисты городских служб будут автоматически направлять одну единицу вакуумной техники и две мотопомпы для предотвращения и устранения подтоплений».
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что глава Краснодара провел встречу с жителями Музыкального микрорайона. В течение трех лет здесь решат проблему с нехваткой школ.