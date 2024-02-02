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Воду после подтоплений откачивают в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Водооткачивающая техника работает по улице им. Мусоргского в Краснодаре.
Источник: KRD.ru — Telegram

Воду после подтоплений откачивают в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Спецтехника работает по улице им. Мусоргского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В микрорайоне задействовали две мотопомпы, один пожарный автомобиль и одну единицу вакуумной техники. Вместе с тем с жителями проводят разъяснительную беседу.

«В дальнейшем, при выпадении сильных осадков, специалисты городских служб будут автоматически направлять одну единицу вакуумной техники и две мотопомпы для предотвращения и устранения подтоплений».

уточнили в мэрии

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что глава Краснодара провел встречу с жителями Музыкального микрорайона. В течение трех лет здесь решат проблему с нехваткой школ.