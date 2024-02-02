В Казани поставлен рекорд по вывозу снега — убрано порядка одного миллиона тонн

Замруководителя Исполкома Игорь Куляжев обратил внимание на значительное недофинансирование предприятий благоустройства. В обычный зимний день из городского бюджета на уборку всей улично-дорожной сети требуется 6,5 млн рублей, но при плане «Буран» траты увеличиваются до 30 млн рублей из-за привлечения вспомогательной техники. Сейчас в сутки в уборке задействованы свыше 1100 машин, а на дорогах ежедневно работают порядка 750−770 рабочих. При этом наблюдается как нехватка крупногабаритной техники, так и водителей-механизаторов. В дополнение к этому в городе увеличилась площадь убираемой территории — за 10 лет на 13%, стоимость литра дизельного топлива — на 77%, а зарплата механизаторов — почти в 2 раза. При этом финансирование расходов по уборке выросло всего на 39%.