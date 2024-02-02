В Казани поставлен рекорд по вывозу снега — убрано порядка одного миллиона тонн

С начала зимы с территорий Казани вывезли порядка одного миллиона тонн снега, что стало абсолютным рекордом для города. Начиная с 17 января, когда был введен план «Буран», дорожные рабочие собрали порядка 600 тысяч тонн. На сегодня от снега практически полностью очищены все основные магистральные улицы, сейчас упор в уборке делается на второстепенные улицы и внутриквартальные проезды. Согласно данным Гидрометцентра РТ, за весь январь в Казани выпало 83 мм осадков, в том числе за короткий период с 17 по 22 января — 49 мм, или 106% от месячной нормы. А высота снежного покрова достигла 82 см при средних показателях в 50 см.
«Важно, что обратная связь есть, мы находимся в диалоге с жителями. Безусловно, было бы неправдой сказать, что работы не было. Она проводилась усиленно. Титанические цифры мы увидели. Миллион тонн снега мы не вывозили никогда с дорог Казани! А ведь впереди еще весь февраль и половина марта, поэтому продолжаем работать», — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на заседании штаба по уборке снега.
Замруководителя Исполкома Игорь Куляжев обратил внимание на значительное недофинансирование предприятий благоустройства. В обычный зимний день из городского бюджета на уборку всей улично-дорожной сети требуется 6,5 млн рублей, но при плане «Буран» траты увеличиваются до 30 млн рублей из-за привлечения вспомогательной техники. Сейчас в сутки в уборке задействованы свыше 1100 машин, а на дорогах ежедневно работают порядка 750−770 рабочих. При этом наблюдается как нехватка крупногабаритной техники, так и водителей-механизаторов. В дополнение к этому в городе увеличилась площадь убираемой территории — за 10 лет на 13%, стоимость литра дизельного топлива — на 77%, а зарплата механизаторов — почти в 2 раза. При этом финансирование расходов по уборке выросло всего на 39%.
«В 2023 году средняя заработная плата в дорожно-строительном комплексе составила 83 тысячи рублей, в то время как на муниципальных предприятиях, задействованных в содержании улично-дорожной сети, — 56 тысяч рублей, то есть на 48% меньше. Хотя условия труда у них не легче, а порой даже тяжелее, чем у дорожных строителей», — отметил Игорь Куляжев.
Сегодня предприятия, которые предлагают зарплату водителям в 70 тыс. рублей, не конкурентоспособны на рынке труда, потому что в организациях дорожно-строительной отрасли в целом такие услуги оцениваются в 100−150 тыс. рублей. При этом наблюдается устойчивый отток работников, а молодых специалистов набрать становится все труднее. Средний возраст работников МУПов составляет сейчас 54−56 лет.
«Для увеличения штатной численности предприятий благоустройства необходимо довести уровень заработной платы до конкурентоспособного, компенсировать растущие затраты на ГСМ и обеспечить МУПы недостающей техникой», — резюмировал Игорь Куляжев.
Камила Вильданова.