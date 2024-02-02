По маршруту № 36 в Казани начал курсировать автобус-гармошка вместимостью до 200 человек

Новый сочлененный автобус сегодня представили мэру Казани Ильсуру Метшину. Его средняя пассажировместимость составляет 161 человек, при этом максимально он может перевозить до 200 пассажиров, в то время как обычные автобусы — только до 90 человек. Сидячие места в новой модели рассчитаны для 42 пассажиров, в том числе выделено 4 места для людей с инвалидностью.
В период снегопадов автобус МАЗ 216, относящийся к большому классу, показывает лучшую проходимость, чем машины средних размеров.
«Необходимо протестировать автобус. Производитель нам хорошо известен, на дороги Казани выходит порядка 380 автобусов МАЗ. Комфортабельные модели хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации, нравятся и пассажирам. Такая, как говорят в народе “гармошка”, нам необходима для обслуживания пассажиров Салават Купере и Дербышек».
Как рассказал директор МУП «ПАТП № 2» Альберт Мухаметшин, которое закупило автобус, низкопольный транспорт этой марки пользуются популярностью в Санкт-Петербурге и Минске. Салон оснащен двумя кондиционерами, датчиком для подсчета количества пассажиров. В ходе эксплуатации автобуса будет проведен анализ количества пассажиров, на основе которого будет решаться вопрос о приобретении в дальнейшем дополнительных единиц транспорта для использования на других маршрутах.
«При остановке автобус наклоняется, имеются платформы для въезда на инвалидных колясках», — добавил Альберт Мухаметшин.
Автобус-гармошка оснащен дизельным двигателем БМВК (Евро-5), его использование снижает количество выбросов в атмосферу вредных веществ. Управление транспортом ведется с помощью автоматической коробки передач FastGear.
На сегодняшний день маршрутная сеть городского общественного транспорта представлена автобусами, трамваями, троллейбусами и метрополитеном. Наземный транспорт курсирует по 75 маршрутам, из них — 56 автобусных, 9 трамвайных, 10 троллейбусных.
Всего автопарк наземного городского транспорта насчитывает 733 единицы, включая новый МАЗ 216. В городе курсируют 26 автобусов среднего класса марок Lotos и ПАЗ, 706 единиц большого класса марок МАЗ и НЕФАЗ.
Диляра Гафурова.