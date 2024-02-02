По маршруту № 36 в Казани начал курсировать автобус-гармошка вместимостью до 200 человек

Новый сочлененный автобус сегодня представили мэру Казани Ильсуру Метшину. Его средняя пассажировместимость составляет 161 человек, при этом максимально он может перевозить до 200 пассажиров, в то время как обычные автобусы — только до 90 человек. Сидячие места в новой модели рассчитаны для 42 пассажиров, в том числе выделено 4 места для людей с инвалидностью.