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В ташкентском IT-парке запустят Международный центр цифровых технологий

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На территории IT-парка будет создан Международный центр цифровых технологий — особая площадка со всеми условиями для создания цифровой продукции и услуг, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Минцифры, Международный центр цифровых технологий призван стать специальной территорией с благоприятными условиями для производства продуктов и оказания услуг в сфере цифровых технологий. Об этом говорится в указе президента «О первоочередных мерах по созданию Международного центра цифровых технологий».

С 1 июня 2024 года в качестве эксперимента на территории центра будет введен особый правовой режим сроком на 5 лет на следующих участках:

внедрение «регуляторной песочницы» по производству и испытанию инноваций, услуг и бизнес-продуктов в сфере цифровых технологий,

таможенное дело и налогообложение,

трудовые отношения,

финансовая и банковская деятельность,

обработка и защита персональных данных,

оказание госуслуг,

защита интеллектуальной собственности,

рассмотрение коммерческих и гражданских споров..

Отметим, что до конца года будет разработан проект закона, отражающий:.

специальный правовой режим, который определяет особый порядок и правовые нормы осуществления предпринимательской деятельности, направленной на привлечение инвестиций и стимулирование экспортной деятельности в сфере цифровых технологий, а также регулирование таможенной и налоговой сфер, трудовых отношений и иные условия..

отдельный порядок осуществления финансовой и банковской деятельности, обработки и защиты персональных данных, оказания госуслуг, защиты интеллектуальной собственности, а также рассмотрения коммерческих и гражданских споров.

Министерство цифровых технологий является уполномоченным органом по внедрению специального правового режима.