В ташкентском IT-парке запустят Международный центр цифровых технологий

По данным Минцифры, Международный центр цифровых технологий призван стать специальной территорией с благоприятными условиями для производства продуктов и оказания услуг в сфере цифровых технологий. Об этом говорится в указе президента «О первоочередных мерах по созданию Международного центра цифровых технологий».
С 1 июня 2024 года в качестве эксперимента на территории центра будет введен особый правовой режим сроком на 5 лет на следующих участках:
внедрение «регуляторной песочницы» по производству и испытанию инноваций, услуг и бизнес-продуктов в сфере цифровых технологий,
таможенное дело и налогообложение,
трудовые отношения,
финансовая и банковская деятельность,
обработка и защита персональных данных,
оказание госуслуг,
защита интеллектуальной собственности,
рассмотрение коммерческих и гражданских споров..
Отметим, что до конца года будет разработан проект закона, отражающий:.
специальный правовой режим, который определяет особый порядок и правовые нормы осуществления предпринимательской деятельности, направленной на привлечение инвестиций и стимулирование экспортной деятельности в сфере цифровых технологий, а также регулирование таможенной и налоговой сфер, трудовых отношений и иные условия..
отдельный порядок осуществления финансовой и банковской деятельности, обработки и защиты персональных данных, оказания госуслуг, защиты интеллектуальной собственности, а также рассмотрения коммерческих и гражданских споров.
Министерство цифровых технологий является уполномоченным органом по внедрению специального правового режима.