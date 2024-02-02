В ташкентском IT-парке запустят Международный центр цифровых технологий

По данным Минцифры, Международный центр цифровых технологий призван стать специальной территорией с благоприятными условиями для производства продуктов и оказания услуг в сфере цифровых технологий. Об этом говорится в указе президента «О первоочередных мерах по созданию Международного центра цифровых технологий».