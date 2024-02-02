2 февраля волгоградцам показали клип на песню «Сталинград. Февраль 43-го»

— Валерий, в первую очередь хотелось бы поблагодарить вас за эту возможность — использовать песню для создания видеоклипа…
— На самом деле у этой песни уже есть несколько видеоверсий. Самая первая была снята еще в 2010 году на местном телевидении, потом была версия из кадров военной кинохроники, потом видео с байк-шоу, версия ГУ МВД и еще куча видеоверсий, скажем так, от «надомников». Несколько дней назад у себя на канале я разместил еще одну. Она записана в студии Jam Records — это фрагменты работы над записью песни вместе с Ириной Гортэ. И вот теперь «Волгоградка» представит свой вариант, я его еще не видел.
— Сразу скажу, что за основу мы взяли именно вашу студийную запись. И не только потому что должны показать автора и исполнителей. Просто ваши эмоции, когда вы поете, они буквально через экран ощущаются. Мы их тоже хотели показать.
— На самом деле, думаю, это хорошо, что появляются все новые и новые видеоверсии. Если людям хочется иллюстрировать то, о чем я пою, значит, песня отзывается.
— А ведь ее не назовешь канонической песней о войне, о Победе, о подвиге — какие мы слышали с детства…
— Не забывайте, что «Хирург» искал и нашел ее для байк-шоу. И она отличается несколько от того варианта, что я написал для конкурса «Весна Победы» в 2010 году. Для байк-шоу аранжировку переделали — она стала более динамичной, драйвовой. В записи новой версии песни принимали участие скрипичный ансамбль «Солисты Волгограда», солисты Волгоградской хоровой капеллы, муниципальный оркестр под управлением В. Леера. Над партитурами и аранжировками трудились Сергей Крыльцов, Александр Дроздов, Данила Попов, Владимир Леер, Александр Сиваев и многие другие. Отдельные партии к песне были записаны в Севастополе музыкантами и хором ансамбля Черноморского флота. Песня получилась настолько патриотичной, жизненной, энергичной и эмоциональной, что сразу расположила к себе людей разных возрастов и поколений.
— А ветераны как к ней отнеслись?
— Вы знаете, именно от них прозвучала самая высокая для меня оценка. Я вам процитирую: «Не исполнять эту песню 2 Февраля — это все равно, что забыть 9 Мая про песню “День Победы”. Это дорогого стоит. А сотрудники “Центра изучения Сталинградской битвы” сказали мне, что считают эту песню лучшей современной песней о военном Сталинграде. Сейчас у нее много наград, в том числе и Госпремия. Звучала она и в эфире федеральных каналов.
— Сегодня это, наверное, уже одна из главных песен 2 Февраля, практически гимн?
— Не знаю, возможно, это мое субъективное мнение… Но, думаю, не так часто она используется волгоградскими режиссерами патриотических мероприятий. Хотя, повторюсь — без ложной скромности — песню всегда принимают очень тепло. И молодежь, и ветераны.
— Все-таки интересный творческий путь — от веселых дискотечных хитов группы «Штурман Жорж» до «Сталинграда…».
— Сейчас «сталинградская тема» для моего творчества — это кладезь идей для новых песен. Результат — изданный альбом песен «Позывной Сталинград». Сегодня уже написан песенный материал для альбома с рабочим названием «Позывной Сталинград. Послесловие». Я хотел бы поздравить всех жителей и гостей нашего города с этим знаковым для нашей страны праздником, 81-й годовщиной Сталинградской победы. Со своей стороны обещаю радовать зрителей, слушателей новыми патриотическими песнями, которые (я в этом абсолютно уверен) обязательно найдут путь к сердцам людей самого разного возраста.