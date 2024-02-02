2 февраля волгоградцам показали клип на песню «Сталинград. Февраль 43-го»

— На самом деле у этой песни уже есть несколько видеоверсий. Самая первая была снята еще в 2010 году на местном телевидении, потом была версия из кадров военной кинохроники, потом видео с байк-шоу, версия ГУ МВД и еще куча видеоверсий, скажем так, от «надомников». Несколько дней назад у себя на канале я разместил еще одну. Она записана в студии Jam Records — это фрагменты работы над записью песни вместе с Ириной Гортэ. И вот теперь «Волгоградка» представит свой вариант, я его еще не видел.