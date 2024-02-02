Уроки труда не будут строго разделяться для мальчиков и девочек

«Деление на подгруппы осуществляется по запросу, по заказу, по решению самой образовательной организации, и это, как правило, решается с родительским сообществом. Самое важное — учесть возможность изучения модулей всеми желающими», — рассказала Татьяна Васильева на круглом столе «Образовательная программа учебного предмета “Труд (технология)”», который прошел в Госдуме (цитата по ТАСС). По словам Васильевой, мальчики также должны иметь возможность учиться готовить и понимать, как строится рацион.