Уроки труда не будут строго разделяться для мальчиков и девочек

«Деление на подгруппы осуществляется по запросу, по заказу, по решению самой образовательной организации, и это, как правило, решается с родительским сообществом. Самое важное — учесть возможность изучения модулей всеми желающими», — рассказала Татьяна Васильева на круглом столе «Образовательная программа учебного предмета “Труд (технология)”», который прошел в Госдуме (цитата по ТАСС). По словам Васильевой, мальчики также должны иметь возможность учиться готовить и понимать, как строится рацион.
Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова уточнила, что при разделении учеников на подгруппы необходимо учитывать культурные особенности и традиции регионов. «Где-то будут учиться готовить мальчики, а где-то нет. Где-то не захотят и скажут, что мы лучше будем работать инструментами, учиться столярному делу и так далее», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).
В Минпросвещении отмечают, что важным нововведением будет расширение модуля связанного с черчением и основами графической грамоты, а также «Робототехники» в части БПЛА. В обе сферы включили профориентацию.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении в школьную программу урока труда для начальных и средних классов. О важности предмета говорил министр просвещения Сергей Кравцов еще в мае 2023 года. По мнению министра, «молодым ребятам важно проявлять себя и делать что-то своими руками».
Дельгир Манджиева