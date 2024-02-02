Погодный апокалипсис прогнозируют в Сочи

В горной части с вечера 2 февраля до конца дня 3 февраля ожидается снегопад, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.
4 и 5 февраля в Сочи прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, снежный и ледяной град. Кроме того, возможно усиление ветра до 20−25 м/с. До конца суток 6 февраля на участке Магри — Веселое ожидается сильное волнение моря с высотой волн 4−4,5 метра. Имеется опасность формирования смерчей над морем.
— Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперштаб, — уточнили в ведомстве.
Как ранее сообщало информагентство, в этот период непогода затронет всю Кубань. На территории региона с 3 по 6 февраля объявлено штормовое предупреждение.