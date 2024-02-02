В Воронеже изменят схему автобусного маршрута № 70 с 3 февраля

С субботы, 3 февраля, в Воронеже изменится схема движения автобусного маршрута № 70 «Улица Перхоровича — Березовая Роща». Теперь транспорт, следуя в микрорайон Березовая роща, будет идти мимо № 53 и № 57 по улице Ломоносова, а выезжать — по обычному маршруту. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации Воронежа.
Схему изменили в связи с введением одностороннего движения по проезду, связывающему улицы Березовая Роща и Ломоносова, — мимо домов № 7а и 7к1 по улице Ломоносова. Поток автомобилей направили от улицы Березовая Роща к улице Ломоносова.
В связи с открытием улицы Крынина схему проезда также изменили на некоторых улицах в микрорайоне СХИ.