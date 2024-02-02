Россиянам подсказали, как законно взять дополнительные дни отдыха

В феврале россияне отмечают День защитника Отечества, а в марте — Международный женский день. Обе даты — 23 февраля и 8 марта — выпадают на пятницу. Работающие по пятидневке таким образом будут отдыхать по три дня подряд: с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.