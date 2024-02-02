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Снег с дождем: в Волгоградской области на выходных потеплеет до +5

Синоптики обещают +5 градусов тепла в Волгоградской области.
Сейчас в Сакраменто: +9° 2 м/с 93% 757 мм рт. ст. +10°

Как и обещали синоптики, февраль в Волгоградской области будет теплым и дождливым. Уже в начале месяца из-за плюсовых дневных температур снег начал подтаивать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, на этих выходных, 3 и 4 февраля, ожидается до +5 градусов тепла.

— Местами небольшие осадки в виде снега с дождем. В отдельных районах обледенение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах местами гололедица, — уточнили синоптики ЦГМС.

В Волгоградской области ожидается юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью будет −1…-6º, днем −2…+5º. В Волгограде ночные температуры опустят до −1…-3º, днем потеплеет до +4º.