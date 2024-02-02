Снег с дождем: в Волгоградской области на выходных потеплеет до +5

Как и обещали синоптики, февраль в Волгоградской области будет теплым и дождливым. Уже в начале месяца из-за плюсовых дневных температур снег начал подтаивать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, на этих выходных, 3 и 4 февраля, ожидается до +5 градусов тепла.