Снег с дождем: в Волгоградской области на выходных потеплеет до +5

Как и обещали синоптики, февраль в Волгоградской области будет теплым и дождливым. Уже в начале месяца из-за плюсовых дневных температур снег начал подтаивать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, на этих выходных, 3 и 4 февраля, ожидается до +5 градусов тепла.
— Местами небольшие осадки в виде снега с дождем. В отдельных районах обледенение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах местами гололедица, — уточнили синоптики ЦГМС.
В Волгоградской области ожидается юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью будет −1…-6º, днем −2…+5º. В Волгограде ночные температуры опустят до −1…-3º, днем потеплеет до +4º.