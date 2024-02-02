Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением

Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгов-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.