Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Между Симферополем и Цхинвалом планируют запустить сезонное автобусное сообщение. Об этом сообщил зампредседателя правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев по итогам встречи с руководством Республики Крым в Симферополе.
«Практически отработан со стороны Крыма вопрос организации автобусного сообщения Цхинвал — Симферополь. Мы со своей стороны этот вопрос доведем до конца и проинформируем о готовности», — сказал Тадтаев.
По его словам, автобусное сообщение планируется запустить летом. Предполагается, что маршрут будет сезонным.
Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгов-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.