Мэр Казани поручил создать места для парковки фур во время бурана

В пятницу, 2 января, мэр Казани Ильсур Метшин поручил определить в городе места, где водители фур могли бы переждать непогоду. Связано это с тем, что во время метелей большегрузы, оставленные на дорогах, осложняют работу снегоуборочной техники.
«У нас должна быть выработана совместная тактика. Где должны пережидать буран большое количество фур? Точно не на городских улицах», — передает слова градоначальника мэрия.
Мешают уборке дорог и машины, оставленные на проезжей части. Председатель комитета по транспорту города Алексей Сидоров поручил главам районов и подрядчикам уделить особое внимание очистке муниципальных парковок от снега.
Ранее Ильсур Метшин заявил, что для уборки снега с улиц не хватает тяжелой техники.