Врач перечислила провоцирующие воспаление продукты

Специалист отметила, что к хроническому воспалению может привести чрезмерное употребление сахара. Оно может спровоцировать такие серьёзные заболевания, как сахарный диабет второго типа, ревматоидный артрит, бронхиальная астма, ожирение, заболевания сердца и сосудов, а также рак.