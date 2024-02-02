Врач перечислила провоцирующие воспаление продукты

Врач-гастроэнтеролог и диетолог российской клиники Анастасия Чижикова рассказала о продуктах, которые провоцируют воспаление в организме.
Специалист отметила, что к хроническому воспалению может привести чрезмерное употребление сахара. Оно может спровоцировать такие серьёзные заболевания, как сахарный диабет второго типа, ревматоидный артрит, бронхиальная астма, ожирение, заболевания сердца и сосудов, а также рак.
По словам врача, сладости и подслащённые напитки нагружают организм лишними углеводами, что чревато нарушениями в работе пищеварительной системы и обмена веществ. Это ослабляет защитные силы организма, из-за чего он становится более подвержен воспалениям.