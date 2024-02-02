Власти Калининграда не планируют выселять бобров из Южного парка

По его словам, случаев нападения бобров на людей в Южном парке не фиксировали. При этом руководитель дирекции посоветовал калининградцам не трогать этих животных и не кормить их. «Ничего не надо с бобром делать. Дать ему идти своей дорогой, не пугать, не пытаться гладить, фотографировать со вспышкой, кормить его — это самодостаточное животное, у него там достаточно корма», — пояснил Андрей Карачинов.