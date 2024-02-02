Главные новости недели

СК: Ил-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса Patriot

В ходе экспертиз на объектах нашли следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства, указали в СК.



В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных

Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ.



Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро помощи

Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.



Путин учредил орден «За доблестный труд»

Орденом будут награждаться граждане РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны.



В Минпросвещения сообщили об изменениях на уроках труда в школах

Уроки труда не будут строго разделяться для мальчиков и девочек.