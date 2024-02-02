Билеты сдавать не надо: Движение поезда по маршруту Кишинёв-Яссы уже не будет приостановлено

Пару дней назад ГП «Железная дорога Молдовы» сообщила о том, что с 5 февраля 2024 движение поезда по маршруту Кишинев — Яссы (Сокола) приостановят, а пассажирам вернут деньги за приобретённые билеты, об этом писала и «КП» в Молдове.