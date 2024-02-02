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Билеты сдавать не надо: Движение поезда по маршруту Кишинёв-Яссы уже не будет приостановлено

Ранее в компании пояснили, что данная мера связана с возникновением технических проблем.
Источник: Комсомольская правда

Пару дней назад ГП «Железная дорога Молдовы» сообщила о том, что с 5 февраля 2024 движение поезда по маршруту Кишинев — Яссы (Сокола) приостановят, а пассажирам вернут деньги за приобретённые билеты, об этом писала и «КП» в Молдове.

Однако сейчас от «ЖДМ» поступило сообщение, что работа поезда Кишинёв — Яссы (Сокола) не будет приостановлена, как сообщалось ранее. Таким образом, билеты, приобретённые на эту дату и после неё, действительны.

— В ближайшие дни технический отдел в срочном порядке будет работать над обеспечиванием обслуживания маршрута Кишинёв — Яссы (Сокола) поездами D1M, — говорится в сообщении ЖДМ, пишет t.me/aifmd.

Поезд будет ходить по следующему расписанию:

06.27 отправление из Кишинёва, прибытие в Яссы в 11.12.

7.40 отправление из Ясс, прибытие в Кишинёв в 22.16.