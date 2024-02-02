Билеты сдавать не надо: Движение поезда по маршруту Кишинёв-Яссы уже не будет приостановлено

Пару дней назад ГП «Железная дорога Молдовы» сообщила о том, что с 5 февраля 2024 движение поезда по маршруту Кишинев — Яссы (Сокола) приостановят, а пассажирам вернут деньги за приобретённые билеты, об этом писала и «КП» в Молдове.
Однако сейчас от «ЖДМ» поступило сообщение, что работа поезда Кишинёв — Яссы (Сокола) не будет приостановлена, как сообщалось ранее. Таким образом, билеты, приобретённые на эту дату и после неё, действительны.
— В ближайшие дни технический отдел в срочном порядке будет работать над обеспечиванием обслуживания маршрута Кишинёв — Яссы (Сокола) поездами D1M, — говорится в сообщении ЖДМ, пишет t.me/aifmd.
Поезд будет ходить по следующему расписанию:
06.27 отправление из Кишинёва, прибытие в Яссы в 11.12.
7.40 отправление из Ясс, прибытие в Кишинёв в 22.16.