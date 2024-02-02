Днем в субботу на юго-западе Беларуси воздух прогреется до +10°С

«3 февраля погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, вслед за которыми начнет поступать теплая воздушная масса. Ожидается преобладание облачной погоды», — сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В ночные часы по северо-западу республики местами ожидается сильный снег.
В отдельных районах 3 февраля не обойдется без слабого тумана и гололеда, на дорогах — гололедица.
Ветер юго-западный, западный порывистый, по западу ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый, до 18 метров в секунду, из-за чего объявлен оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха минимальная ночью составит от −3 до +3°С, максимальная днем +2..+8°С, по юго-западу Беларуси до +10°С.
Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, а днем существенно не изменится, рассказали в Белгидромете.
Что касается воскресенья, то, по информации ведомства, на территорию Беларуси продолжат поступать теплые неустойчивые массы атлантического происхождения. Будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дождь и мокрый снег.
Температура воздуха минимальная ночью будет находится в пределах от −2 до +5°С, максимальная днем — от 0 по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.