В Минздраве объяснили приостановку внедрения МКБ-11 в России

30 января стало известно, что Минздрав разработал правила ограничения прав пациентов психиатрических учреждений в РФ. Разработать проект требовали вступившие в силу в 2023 году поправки в закон о психиатрической помощи. Права пациентов нельзя ограничивать на срок более 15 дней, указывается в правилах.