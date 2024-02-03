На ВФМ прибудут 300 лучших экскурсоводов страны. Где их можно будет встретить

Набор команды для работы на Всемирном фестивале молодёжи проходил на конкурсной основе — заявки подали более 5 тыс. человек со всей России. За две недели онлайн-обучения профессионалы туристической сферы, студенты профильных вузов, сотрудники музеев, переводчики и другие специалисты познакомились с культурным наследием Краснодарского края, историей преображения территории «Сириус» и философией мирового молодёжного движения, узнали о том, что такое стандарт полезных поездок по программе «Больше, чем путешествие» и чем весной планирует удивлять гостей региона фестивальная площадка.