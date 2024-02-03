На ВФМ прибудут 300 лучших экскурсоводов страны. Где их можно будет встретить

Набор команды для работы на Всемирном фестивале молодёжи проходил на конкурсной основе — заявки подали более 5 тыс. человек со всей России. За две недели онлайн-обучения профессионалы туристической сферы, студенты профильных вузов, сотрудники музеев, переводчики и другие специалисты познакомились с культурным наследием Краснодарского края, историей преображения территории «Сириус» и философией мирового молодёжного движения, узнали о том, что такое стандарт полезных поездок по программе «Больше, чем путешествие» и чем весной планирует удивлять гостей региона фестивальная площадка.
Участники «Школы экскурсоводов» также научились предоставлять первоклассный сервис и освоили правила поведения в нестандартных ситуациях.
«Все участники образовательной программы получат сертификаты о пройденном обучении и станут “проводниками смыслов” — войдут в профессиональное сообщество гидов и экскурсоводов, которое сегодня развивает программа “Больше, чем путешествие”», — отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.
Отбором лучших специалистов занимались эксперты Росмолодёжи, программы «Больше, чем путешествие», дирекции Всемирного фестиваля молодёжи и Международной выставки-форума «Россия», а также победители конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Среди критериев их оценки — результаты тестирования по итогам образовательного онлайн-модуля, наличие профессионального портфолио, владение иностранными языками.
Очный этап обучения начнется уже 16 февраля в Сочи, гиды изучат свои маршруты на практике и дополнят их во время проведения тестовых экскурсий.
Одним из будущих экскурсоводов фестиваля стала 19-летняя Полина Алутина из города Конаково Тверской области. Сегодня она учится в Российском государственном социальном университете в Москве по направлению «туризм».
«Участие во Всемирном фестивале молодёжи интересно для меня. Это возможность поделиться с гостями знаниями о Сочи и всей России, о возможностях, которая дарит наша страна молодым людям, стремящимся к развитию», — говорит Полина.
Еще одним гидом фестиваля станет уроженка Сочи Полина Курилова — неоднократная участница проектов программы «Больше, чем путешествие».
«С нашими спикерами мы разбирали реальные происшествия, которые происходили на Международной выставке-форуме “Россия” на ВДНХ, думаю, это поможет мне не только интересно рассказывать гостям о достопримечательностях маршрута, но и успешно выходить из возможных нестандартных ситуаций во время экскурсий. Все ученики школы заручились поддержкой друг друга и ждут возможности поработать на Фестивале», — отметила девушка.
В дни ВФМ-2024 территория «Сириус» станет Городом молодёжи мира, в 10 городских отелях и других локациях будут работать 14 точек гостеприимства, где можно познакомиться с программой «Больше, чем путешествие» и записаться на экскурсии. Маршруты доступны в том числе участникам и гостям с ограниченными возможностями здоровья. Экскурсии будут вестись на русском, английском, китайском, арабском и французских языках.
Кстати
В десятку регионов-лидеров по количеству заявок от экскурсоводов для работы на ВФМ, наряду с Краснодарским краем, вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Белгородская, Ростовская, Нижегородская, Самарская области, Красноярский и Приморский края.