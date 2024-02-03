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Что можно и нельзя делать в Максимов день 3 февраля, который называют Утешитель

Собрали приметы и запреты на 3 февраля, когда празднуют Максимов день.
Источник: Комсомольская правда

Православная церковь вспоминает 3 февраля 2024 года святого Максима Грека. В народе отмечают Максимов день, или день Максима Утешителя. Название возникло из-за того, что святой может помочь в любой беде.

Что нельзя делать 3 февраля

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Не следует ругаться, а также провоцировать ссоры. Запрещено отказывать в милостыне нуждающимся. Кроме того, нельзя игнорировать звонки и сообщения. Не рекомендуется взаймы давать соль. Согласно приметам, вместе с ней можно отдать благополучие.

Что можно делать 3 февраля

По традиции, в Максимов день было принято печь пироги с рыбой, грибами, яйцами. Ими угощали не только членов семьи и родственников, а также раздавали нуждающимся. Также в указанный день ходили в церковь, и просили у святого помощи.

Согласно приметам, ясная заря предупреждает про мороз. В том случае, если 3 февраля день будет ясным, то ожидается ранняя весна. А на теплую весну указывает солнечный день.