Что можно и нельзя делать в Максимов день 3 февраля, который называют Утешитель

Православная церковь вспоминает 3 февраля 2024 года святого Максима Грека. В народе отмечают Максимов день, или день Максима Утешителя. Название возникло из-за того, что святой может помочь в любой беде.
Что нельзя делать 3 февраля
Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Не следует ругаться, а также провоцировать ссоры. Запрещено отказывать в милостыне нуждающимся. Кроме того, нельзя игнорировать звонки и сообщения. Не рекомендуется взаймы давать соль. Согласно приметам, вместе с ней можно отдать благополучие.
Что можно делать 3 февраля
По традиции, в Максимов день было принято печь пироги с рыбой, грибами, яйцами. Ими угощали не только членов семьи и родственников, а также раздавали нуждающимся. Также в указанный день ходили в церковь, и просили у святого помощи.
Согласно приметам, ясная заря предупреждает про мороз. В том случае, если 3 февраля день будет ясным, то ожидается ранняя весна. А на теплую весну указывает солнечный день.