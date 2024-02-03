Умер звезда серии фильмов «Рокки»

Карл Уэзерс наиболее известен ролями Аполло Крида в серии фильмов «Рокки», Джорджа Диллона в «Хищнике», Чаббса Петерсона в фильмах «Счастливчик Гилмор» и «Никки, дьявол-младший», а также исполнением роли экранной версии самого себя в комедийном сериале «Замедленное развитие».