Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 3 февраля

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил стройплощадку детского сада в районе Ореховая сопка. Как рассказал градоначальник, это учреждение будет крупнейшим в городе — он рассчитан на 320 мест (17 групп, в том числе ясельные). Кроме того, там будет бассейн. Ввести в эксплуатацию его планируют в конце 2025 года. На работы выделено 1,23 миллиарда рублей.
Грузовик, трактор и легковушка столкнулись в Комсомольском районе. В результате ДТП погиб водитель «Тойоты-Камри». Мужчины, управляющие трактором и грузовиком, доставлены в медучреждение. К проверке обстоятельств аварии подключилась прокуратура.
Больше четырех миллионов рублей заплатил хабаровчанин, чтобы сохранить собственное авто. Он не выплачивал алименты на трех своих дочерей, за что судебные пристава привлекли его к исполнительному производству. Чтобы не лишаться «железного коня», хабаровчанин раскошелился и оплатил весь долг.