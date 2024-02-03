Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 3 февраля

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил стройплощадку детского сада в районе Ореховая сопка. Как рассказал градоначальник, это учреждение будет крупнейшим в городе — он рассчитан на 320 мест (17 групп, в том числе ясельные). Кроме того, там будет бассейн. Ввести в эксплуатацию его планируют в конце 2025 года. На работы выделено 1,23 миллиарда рублей.