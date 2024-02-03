Из-за ОРВИ в Приморье приостановили занятия в школах и детских садах

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ всё ещё остаётся напряжённой в Приморье. Чтобы не допустить распространения инфекции, занятия приостановили в ряде школ и детских садов Владивостока, Артёма и других населённых пунктов края. Эпидпорог превышен среди лиц от 15 лет и старше, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.