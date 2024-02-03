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Из-за ОРВИ в Приморье приостановили занятия в школах и детских садах

Эпидпорог превышен среди лиц от 15 и старше.
Источник: PrimaMedia.ru

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ всё ещё остаётся напряжённой в Приморье. Чтобы не допустить распространения инфекции, занятия приостановили в ряде школ и детских садов Владивостока, Артёма и других населённых пунктов края. Эпидпорог превышен среди лиц от 15 лет и старше, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.

Хотя пик заболеваемости ОРВИ в регионе пошёл на спад, отмечается превышение эпидпорога среди лиц от 15 лет и старше. Врачи советуют взрослому населению носить защитные маски в период высокой заболеваемости.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, на четвёртой календарной неделе месяца был полностью остановлен образовательный процесс в одном детском саду Хасанского муниципального округа. Частично приостанавливался образовательный процесс в одной или нескольких группах детских садов в Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозводске, а также Надеждинском районе, Кавалеровском и Шкотовском округах.

«Также по решению администрации школы частично приостанавливали образовательный процесс в одном классе одной школы в Дальнегорске, Лесозаводске, Кавалеровском округе и Кировском районе», — сообщили в управлении.

Специалисты напоминают о мерах профилактики: она рекомендуют часто мыть руки, использовать антисептики, стараться не прикасаться руками к лицу и избегать тесных контактов с заболевшими людьми.

здоровье