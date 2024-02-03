Большой ледовый полумарафон соберёт жителей Владивостока на льду бухты Новик

Во Владивостоке 17 февраля на льду бухты Новик состоится традиционный международный ледовый полумарафон Magic Vladivostok Ice Run (6+), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию города.
Участникам забега предлагается несколько дистанций на выбор — 21,1 км, 10 км, 5 км, детям — 1 км.
Для того чтобы выдержать это испытание, участникам потребуется специальная экипировка — утепленная одежда, кроссовки с металлическими шипами, очки от ветра.
Необходима также медицинская справка.
Победителей ждут денежные призы, кубки, награды, всех участников — памятные медали.
Для участия необходима регистрация на сайте «Владивостокского международного ледового полумарафона».