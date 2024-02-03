Скорая помощь в небе: приморские студенты-медики помогли пассажирке авиарейса

Женщине, которая летела из Владивостока в Москву, повезло с тем, что на борту самолета с ней находились студенты-медики. Когда у пассажирки внезапно ухудшилось состояние здоровья и она начала терять сознание, будущие врачи смогли оказать ей необходимую помощь, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на минздрав Приморского края.
Ребята летели на выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ, представлять наш край во время Дней здоровья. Внезапно одной из пассажирок рейса стало плохо, и она начала терять сознание.
Экипаж самолета сообщил об экстренном случае в диспетчерскую аэропорта, поэтому лайнер на взлетной полосе уже ожидала бригада медиков аэропорта «Шереметьево», которым и передали заболевшую женщину.
«Благодарим студентов за помощь и желаем хорошей работы на выставке “Россия”, — написали представители приморского минздрава в телеграм-канале ведомства.