Скорая помощь в небе: приморские студенты-медики помогли пассажирке авиарейса

Женщине, которая летела из Владивостока в Москву, повезло с тем, что на борту самолета с ней находились студенты-медики. Когда у пассажирки внезапно ухудшилось состояние здоровья и она начала терять сознание, будущие врачи смогли оказать ей необходимую помощь, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на минздрав Приморского края.