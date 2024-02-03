Музей трепанга — место во Владивостоке, где можно найти и приобрести «эликсир бессмертия»

«Наша главная задача — привить детям любовь к родному краю и к нашей стране. Мы хотим, чтобы они знали, что у нас есть, и гордились этим. В основном, конечно, для них мы проводим групповые экскурсии. Например, классами они приезжают к нам на небольшой выездной урок по биологии. У нас, в отличие от многих обычных музеев, можно и бегать, и трогать экспонаты, а трогать здесь — даже обязательно, потому что так у детей развивается мелкая моторика и получается считать куда больше информации. Помимо этого, мы выбрали именно формат квеста, потому что когда ребятишки находят различные загадки, у них сразу включается и смекалка, и логика, и азарт, а когда они начинают искать, то уже, соответственно, больше внимания уделяют различным мелочам. Вот так мы достигаем заинтересованности со стороны детишек. Понятно, что просто слушать экскурсовода им было бы неинтересно. Потом мы подумали о том, что взрослые тоже могут захотеть поучаствовать в таком игровом формате экскурсии, ведь взрослые — это тоже дети, которые просто забыли об этом», — поделился Дмитрий Павлов.