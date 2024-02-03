Музей трепанга — место во Владивостоке, где можно найти и приобрести «эликсир бессмертия»

Владивостокский Музей трепанга — единственный в мире, посвященный уникальному иглокожему организму, обитающему в чистейших водах Японского моря уже более 500 млн лет. Однако, несмотря на название, посетителям рассказывают здесь не только о морском огурце, но и о сокровищах Приморского края и всей нашей родины. О том, как история Дальнего Востока и России отображается в залах музея, как привить самым юным посетителям любовь к изучению биологии с помощью культурно-познавательных квестов, и почему китайцы называют трепанг «эликсиром бессмертия», рассказал корр. ИА PrimaMedia основатель музея Дмитрий Павлов.
Японское море — родина «морского огурца». Где же, если не во Владивостоке должен находиться единственный в мире Музей трепанга? Он располагается на берегу Амурского залива недалеко от маяка на Токаревской кошке. За семь лет работы музей посетило уже более 700 тысяч человек из 28 стран мира и 69 различных регионов России. В залах располагаются 788 различных экспонатов, а его площадь составляет 1050 квадратных метров.
Несмотря на то, что бесспорно главным героем музея является трепанг, здесь можно узнать многое и об истории, культурных особенностях и самобытности народов края и Владивостока — не зря ведь музей позиционирует себя как место, где расскажут о сокровищах Приморья и России. По словам Павлова, если раньше детские квест-экскурсии проводили только для детей от семи лет, то сейчас, как раз, благодаря индивидуальному подходу, поучаствовать в квесте могут дети от четырех лет. Только для них, соответственно, и подсказки проще, и информации подается более доступно, чем для семилетних и, тем более, для взрослых.
«Наша главная задача — привить детям любовь к родному краю и к нашей стране. Мы хотим, чтобы они знали, что у нас есть, и гордились этим. В основном, конечно, для них мы проводим групповые экскурсии. Например, классами они приезжают к нам на небольшой выездной урок по биологии. У нас, в отличие от многих обычных музеев, можно и бегать, и трогать экспонаты, а трогать здесь — даже обязательно, потому что так у детей развивается мелкая моторика и получается считать куда больше информации. Помимо этого, мы выбрали именно формат квеста, потому что когда ребятишки находят различные загадки, у них сразу включается и смекалка, и логика, и азарт, а когда они начинают искать, то уже, соответственно, больше внимания уделяют различным мелочам. Вот так мы достигаем заинтересованности со стороны детишек. Понятно, что просто слушать экскурсовода им было бы неинтересно. Потом мы подумали о том, что взрослые тоже могут захотеть поучаствовать в таком игровом формате экскурсии, ведь взрослые — это тоже дети, которые просто забыли об этом», — поделился Дмитрий Павлов.
В основном зале музея — зале «мудрого трепанга» представлены экспонаты и австралийского, и североевропейского, и исландского, и, конечно же, дальневосточного трепанга. Тут экскурсоводы рассказывают посетителям о том, что, вообще, такое трепанг, уделяя особое внимание дальневосточному виду: его полезным свойствам и уникальным особенностям.
«В мире насчитывается более 1200 видов трепанга, но только 40 из них можно употреблять в пищу, потому что остальные токсичны. Дальневосточным трепанг более благородный: он не выделяет ядов и его можно смело употреблять в пищу. С первого взгляда он непримечательный, но на самом деле крутой. Во-первых, потому что он является старейшим организмом на планете. Во-вторых, он может менять окрас в силу своей защитной реакции. Так, если живого трепанга положить на берег моря, то через некоторое время он полностью исчезнет. В-третьих, когда он впадает в спячку, то становится каменным», — рассказал Дмитрий Павлов.
«Вообще, в народе принято считать, что экстракт трепанга оказывает влияние на “мужскую силу”, но на самом деле это лишь маркетинговый ход. Дело в том, что он благотворно воздействует на весь организм: экстракт трепанга содействует укреплению иммунитета, а также повышает сопротивляемость организма к внешним негативным воздействиям. Именно поэтому в Китае его прозвали эликсиром бессмертия», — отметил основатель музея.
Помимо основного зала, который посвящен главному герою, в музее есть и зал Советского Союза, и зал «Русская изба», и морской, и лесной зал, и кинотеатр, и даже мастерская «Море внутри». По словам Дмитрия Павлова, многие из них интересны иностранцам, потому что они отображают не только особенности культуры Приморского края, но и всей России. Эти залы созданы для того, чтобы посещающие музей могли отойти от стереотипов, связанных с Россией, и взглянуть на страну «другими глазами».
Так, например, в залах представлены различные регионы нашей родины — Калининград, Якутия, Алтайский край. Помимо этого, находят в стенах музея отображение и символы России: медведь представлен как успешный хозяин наших лесов, как символ мощи и силы, чага как полезный гриб, растущий на березе — еще одном символе страны, который используют для приготовления травяного чая.
«Этот зал особенно интересен иностранцам. Здесь мы рассказываем гостям об истории нашего города и его жителей. Например, многие удивляются, когда узнают, что 38% населения Приморского края — этнические украинцы. Тесную связь с украинцами можно пронаблюдать даже в названиях наших улиц: Днепровская, Запорожская, Херсонская, Киевская — и ведь они все находятся только в нашем городе. Также мы отмечаем, что у нас очень много китайских названий, потому что, когда эта территория была еще ничейной, к нам захаживали китайцы, приходили они сюда, как раз, чтобы вылавливать трепанг. Кстати, они даже бухту, которая у нас называется Золотой рог, называют “Хайшеньвей”, что в переводе на русский звучит как “бухта трепанга”. Основная задача этого зала — показать многогранность культуры нашего края и самобытность культуры нашей родины», — рассказал основатель музея.