ХК «Амур» по буллитам проиграл прямому конкуренту за выход в плей-офф КХЛ

«Нельзя сказать, что мы не старались сегодня, по самоотдаче вопросов ни к кому нет — но две глупые шайбы зашли в наши ворота. Это, конечно, непростительно», — прокомментировал итоги игры защитник «Амура» Ефим Гуркин.