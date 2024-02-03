ХК «Амур» по буллитам проиграл прямому конкуренту за выход в плей-офф КХЛ

Хабаровский ХК «Амур» уступил в серии буллитов ХК «Сибирь» в ходе выездного матча. Команды конкурируют друг с другом за выход в плей-офф регулярного чемпионата ХКЛ, но ни одна из них пока не попала в восьмёрку.
Матч состоялся 2 февраля на «Сибирь-арене» и завершился результатом 4:3 в пользу хозяев. Первый период закончился ничьёй, во втором «тигры» получили преимущество в одно очко, а в третьем новосибирцы снова сравняли счёт. Автором финального гола стал форвард «Сибири» Михаил Назаров, забивший его в серии послематчевых бросков.
«Нельзя сказать, что мы не старались сегодня, по самоотдаче вопросов ни к кому нет — но две глупые шайбы зашли в наши ворота. Это, конечно, непростительно», — прокомментировал итоги игры защитник «Амура» Ефим Гуркин.
По итогам встречи обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице Восточной конференции: «Амур» остался на девятом месте, «Сибирь» — на десятом. В воскресенье, 4 февраля, хабаровчане выйдут на лёд против ХК «Барыс» в Казахстане.