В Иркутске потеплеет в субботу, 3 февраля

Переменная облачность ожидается в столице Приангарья сегодня, 3 февраля. День пройдет без осадков. Ветерпрогнозируется юго-восточный 5−10 м/с. За окном будет −10…-12ºС, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.