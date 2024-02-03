В Иркутске потеплеет в субботу, 3 февраля

Переменная облачность ожидается в столице Приангарья сегодня, 3 февраля. День пройдет без осадков. Ветерпрогнозируется юго-восточный 5−10 м/с. За окном будет −10…-12ºС, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.
По области синоптики передают переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем местами в западных, северо-западных, центральных районах небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Температура днем −9…-14ºС, при облачной погоде −19…-24ºС, в северных и верхнеленских районах −19…-24ºС, местами −27…-32ºС.