«Моряки» оказались сильнее «Драконов»

В третьем тайме хозяева вышли не в полном составе, после удаления в конце второго периода. И «моряки» не преминули этим воспользоваться. Дмитрий Бучельников сделал счет 3:4. И он сохранялся до последней минуты матча, когда тот же игрок закатил пятую шайбу в ворота соперников.