«Моряки» оказались сильнее «Драконов»

Первая выездная встреча с пекинской командой, играющей в Континентальной хоккейной лиге, завершилась победой приморских игроков со счетом 3:5. Сразу три игрока противостоящих команд смогли забить в этом матче по две шайбы. Подробности ледовой схватки — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
С самого начала матча обе команды показали атакующий стиль игры, не задерживаясь надолго в средней зоне. В чреде взаимных атак удачливее оказались приморские хоккеисты — на 7-й минуте Даниил Гутик отправил шайбу в ворота соперника. Однако на перерыв команды ушли при равном счете — на 17 минуте Тайлер Граовац в большинстве сравнял счет.
В третьем тайме хозяева вышли не в полном составе, после удаления в конце второго периода. И «моряки» не преминули этим воспользоваться. Дмитрий Бучельников сделал счет 3:4. И он сохранялся до последней минуты матча, когда тот же игрок закатил пятую шайбу в ворота соперников.
«Куньлунь Ред Стар» до конца матча смог забить еще один гол, но судьи не засчитали его из-за положения вне игры.
Итоговый счет игры: 3:5 в пользу «Адмирала».