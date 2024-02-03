Первый эшелон с подарками от приморцев прибыл на Ленинградский фронт 3 февраля 1942 года. О памятной дате напоминает Музей заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, сообщает ИА PrimaMedia.
В эти дни в России широко отмечается 80-летие ликвидации блокады Ленинграда. Но длилась она около 900 дней, и в ее истории, полной трагических событий, есть и эпизоды, прямо связанные с Приморьем и Музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В. К Арсеньева. Об одном из них, случившихся 82 года назад, 3 февраля 1942 года, рассказывают сотрудники музея.
Один из штабов по сбору подарков и формированию эшелона был организован в Приморском краевом музее. И сегодня в фондах музея хранятся фотографии документы, связанные с подготовкой и отправкой эшелона, а также трофеи, переданные в ответ защитниками Отечества.
Приморцы несли в пункты сбора все, что считали необходимым. Если горожане приносили в основном теплые вещи, табак, канцелярские принадлежности и постельное белье, то жители районов края делились преимущественно продуктами. Например, работницы 20-й шахты Сучана передали 3 мешка картофеля, 5 кг мяса, 1 пуд свёклы. Всего же шахтерами было отправлено 31 т картофеля, 76 кг пшеницы, 300 кг разных овощей, 1189 кг кукурузы, 113 кг сои, 55 кг фасоли, 226 кг мёда, 24 штуки домашней птицы.
В сентябре 1941 года был полностью окружен Ленинград. Ещё мало кто знал об ужасах начавшейся первой блокадной зимы, но Приморским краевым комитетом ВКП (б) было принято решение отправить подарки в сопровождении делегации работников различных организаций Владивостока защитникам и жителям г. Ленинграда.
Сопровождавшие эшелон встретились с воинами 54-й армии, побывали в Ленинграде и Кронштадте. На одном из митингов командующий 54-й армии генерал Иван Федюнинский от имени воинов армии вручил приморцам фронтовое Красное знамя, которое бюро Приморского крайкома партии решило присуждать как переходящее знамя предприятию, совхозу или колхозу, добившимся самых высоких показателей в работе.
Известно, что 8 февраля 1942 года делегация трудящихся Приморского края побывала в районе Пулковских высот. Она встретилась с воинами 189-й стрелковой дивизии. Неподалёку от переднего края состоялось вручение подарков воинам.
Самый неожиданный подарок получила сандружинница Тамара Балабонина, вынесшая с поля боя 60 раненых с их оружием. Девушка и обрадовалась, и растерялась: ну куда ей сейчас шёлковое платье?.. Ползать по переднему краю удобнее в телогрейке и стёганых ватных штанах. И всё же подарок пришёлся Тамаре по душе.
В этот суровый февральский день девушке, наверное, представилось то время, когда в честь Победы она наденет драгоценную обнову, привезённую ей под Пулково с Дальнего Востока. К сожалению, мы ничего больше не знаем о судьбе храброй санитарки, но очень хочется верить, что в День Победы ее мечта сбылась.