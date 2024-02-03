Первый эшелон с подарками от приморцев прибыл на Ленинградский фронт 3 февраля

В этот суровый февральский день девушке, наверное, представилось то время, когда в честь Победы она наденет драгоценную обнову, привезённую ей под Пулково с Дальнего Востока. К сожалению, мы ничего больше не знаем о судьбе храброй санитарки, но очень хочется верить, что в День Победы ее мечта сбылась.