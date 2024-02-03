Бастрыкину представят доклад по проверке инцидента в частном детсаду в Иркутске

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, где женщина резко поднимает ребенка за шею с кровати. После этого к выяснению обстоятельства инцидента подключились полиция и прокуратура. Накануне также свою проверку начал региональный Следком. Стоит отметить, что ранее жалоб на детсад не поступало, родители ребенка в полицию не обращались. Предварительно, инцидент случился в 2022 году.