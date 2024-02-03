13 тысяч жителей Иркутской области получили золотые знаки ГТО

Около 30 тысяч сибиряков выполнили нормативы ГТО на знаки отличия в Иркутской области. Из них больше 13 тысяч получили золотые знаки отличия, серебряные достались 8,3 тысячам участвующих и бронзовые знаки получили 6,4 тысячи человек. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.