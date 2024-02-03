13 тысяч жителей Иркутской области получили золотые знаки ГТО

Около 30 тысяч сибиряков выполнили нормативы ГТО на знаки отличия в Иркутской области. Из них больше 13 тысяч получили золотые знаки отличия, серебряные достались 8,3 тысячам участвующих и бронзовые знаки получили 6,4 тысячи человек. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Каждый год число жителей региона, которые принимаю участие в выполнении норм ГТО растет. Увеличивается и количество значкистов. К слову, за 2022 год знаки отличия ГТО были присвоены 19 тыс жителей Иркутской области. По-прежнему самыми активными в движении ГТО остаются школьники, увеличивается количество сдавших ГТО студентов, — отметил министр спорта области Павел Богатырев.
Около 350 инвалидов выполнили нормативы ГТО на знаки отличия в Приангарье. Кстати, из них наибольшее количество с интеллектуальными нарушениями — больше 230 участвующих, 30 человек — с нарушением слуха и больше 20 сибиряков с нарушением зрения.