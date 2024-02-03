Где в Казахстане закрыли трассы из-за непогоды 3 февраля

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 3 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, отметили в «КазАвтоЖоле».
Жамбылская область
Алматы — Ташкент — Термез на 159−238 километрах (I категория) от села Кенен до села Кайнар.
Движение осуществляется через старый перевал Кордай. На этом участке туман, ограничение видимости, ветер.
Костанайская область
Жезказган — Петропавловск на 252−335 километрах от границы Улытауской области до города Аркалыка в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.
Улытауская область
Жезказган — Петропавловск на 137−252 километрах от поселка Улытау до границы Костанайской области.
На трассе метель, ограничение видимости.
На автодорогах республиканского значения задействовано 375 единиц техники и 536 человек.