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Где в Казахстане закрыли трассы из-за непогоды 3 февраля

Нацкомпания «КазАвтоЖол» обновила данные о ситуации на дорогах Казахстана.
Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 65% 758 мм рт. ст. +4°

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 3 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, отметили в «КазАвтоЖоле».

Жамбылская область

Алматы — Ташкент — Термез на 159−238 километрах (I категория) от села Кенен до села Кайнар.

Движение осуществляется через старый перевал Кордай. На этом участке туман, ограничение видимости, ветер.

Костанайская область

Жезказган — Петропавловск на 252−335 километрах от границы Улытауской области до города Аркалыка в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.

Улытауская область

Жезказган — Петропавловск на 137−252 километрах от поселка Улытау до границы Костанайской области.

На трассе метель, ограничение видимости.

На автодорогах республиканского значения задействовано 375 единиц техники и 536 человек.