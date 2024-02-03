Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс обновленного Ту-214

Напомним, в конце прошлого года лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) восстановила летную годность принадлежащего ей самолета Ту-214, после чего лайнер был передан в эксплуатацию Red Wings.