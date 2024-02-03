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Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс обновленного Ту-214

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс на обновленном самолете Ту-214 авиакомпании Red Wings. Точкой отправки рейса стал подмосковный аэропорт Жуковский, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
Источник: Российская газета

«Загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что со следующей недели борт начнет летать из московского аэропорта «Домодедово» в Ереван, Батуми, а позднее — в Тель-Авив.

Напомним, в конце прошлого года лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) восстановила летную годность принадлежащего ей самолета Ту-214, после чего лайнер был передан в эксплуатацию Red Wings.

Борт изготовлен на Казанском авиационном заводе в 2009 году, оборудован российскими двигателями ПС-90А. Имеет современное навигационное и спасательное оборудование, соответствует всем актуальным мировым требованиям к самолету своего класса.

Максимальная дальность Ту-214 превышает 7000 км, а с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 5200 км. Обновленный салон выполнен в одноклассной компоновке экономического класса на 194 пассажира.