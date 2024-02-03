Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс обновленного Ту-214

«Загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что со следующей недели борт начнет летать из московского аэропорта «Домодедово» в Ереван, Батуми, а позднее — в Тель-Авив.
Борт изготовлен на Казанском авиационном заводе в 2009 году, оборудован российскими двигателями ПС-90А. Имеет современное навигационное и спасательное оборудование, соответствует всем актуальным мировым требованиям к самолету своего класса.
Максимальная дальность Ту-214 превышает 7000 км, а с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 5200 км. Обновленный салон выполнен в одноклассной компоновке экономического класса на 194 пассажира.