Как сделать зимние развлечения полезными для ребенка

В зимнее время развлечения для ребенка могут быть полезными не только для его здоровья, но и для общего развития. Например, лепка куличей развивает моторику, а игра в снежки — стратегическое мышление. Об этом сообщила педагог и руководитель программного отдела департамента детских лагерей SportZania Полина Васина.