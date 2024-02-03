Ветер, осадки и до +10°С ожидается в Беларуси в субботу

МИНСК, 3 фев — Sputnik. В субботу по западу страны во многих районах ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с, об этом предупредили в Белгидромете.
В целом по стране будет преобладать облачная погода. На большей части территории осадки: снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, днем во многих районах порывы 15−18 м/с.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +2.. +8°С, по юго-западу поднимется до +10°С.
Из-за погодных условий синоптики объявили на 2 февраля оранжевый уровень опасности.
По данным МЧС, в субботу возможны такие факторы опасности, как повреждение или обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций, крыш, падение деревьев.
Прогноз погоды по регионам
В Витебске и Могилеве, по прогнозам синоптиков, в субботу температура поднимется до +2.. +4°С. Временами возможны осадки: снег, мокрый снег, дождь. Вероятность их выпадения составляет 80−90%. Ожидаются также слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5−10 м/с, порывами до 14 м/с.
В Минске и Гомеле термометры покажут +3.. +5°С. В областных центрах также пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Вероятность осадков в Минске 80−90%, в Гомеле — 70−80%. На отдельных участках дорог гололедица, в Гомеле также слабый туман и гололед. Ветер западный, 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с.
Также тепло будет и в Гродно — от +6°С до +8°С. Синоптики обещают небольшой дождь, вероятность осадков составляет 70−80%. Ветер западный, 5−10 м/с, порывы до 15−18 м/с.
Выше всего температура будет в Бресте — от +7°С до +9°С. В областном центре с вероятностью в 80−90% пройдет дождь, ветер западный, 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.