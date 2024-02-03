Ветер, осадки и до +10°С ожидается в Беларуси в субботу

В Минске и Гомеле термометры покажут +3.. +5°С. В областных центрах также пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Вероятность осадков в Минске 80−90%, в Гомеле — 70−80%. На отдельных участках дорог гололедица, в Гомеле также слабый туман и гололед. Ветер западный, 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с.