Где «Начало Пермского края»? Пять причин поехать в Кын

Дело в том, что в середине XIX в. на берегу реки Кын была найдена прямоугольная бляшка с изображением медведя в жертвенной позе (датируется V—VI вв. ). Сегодня это самый узнаваемый артефакт пермского звериного стиля. Всего в настоящее время известно шесть подобных блях, пять из них были найдены именно в Кыну (три сейчас находятся в коллекции Эрмитажа, две — в Пермском краеведческом музее).