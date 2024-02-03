Где «Начало Пермского края»? Пять причин поехать в Кын

Чем примечательно село? Почему стоит запланировать путешествие в Кын? Геолог, краевед, фотограф, аттестованный экскурсовод по Пермскому краю Владислав Тимофеев поделился интересными фактами об этом месте.
Старинное моносело.
Село Кын, известное также по названию Кын-Завод, представляет собой старинное моносело, возникшее на левом берегу реки Чусовой при строительстве Кыновского железоделательного завода.
«В древности тут жили финно-угорские племена, в 1759 г. Строгановы здесь начали строить железоделательный завод. Типичный уральский завод в одном из красивейших участков долины реки Чусовой. В 1864 г. здесь появилось Потребительское общество, одно из первых в России, с 1910 г. завод закрыт, Кын-Завод живёт за счёт леса», — рассказывает Владислав Тимофеев.
До наших дней в Кыну (не в Кыне) достаточно хорошо сохранился целый архитектурный комплекс завода. Здесь есть дома и рабочих, и крестьян (бревенчатые, в основном одноэтажные здания с двух- или четырёхскатными стропильными крышами), а также здание Свято-Троицкой церкви.
Историческая обстановка и практически нетронутое природное окружение сохранили уникальную атмосферу, которая требовала защиты. Поэтому в 2020 г. Кыну присвоили статус исторического поселения — оно стало первым населённым пунктом региона, получившим такое звание (надо сказать, что рядом с историческим поселением есть другой посёлок, тоже Кын, который не обладает такой славой, поэтому не стоит их путать).
Природные красоты.
Село стоит в долине реки Кын, при впадении её в Чусовую. В окрестностях находятся скалы: Великан (самая высокая из чусовских скал), Печка (с гротом в складках горных пород), Денежный, Стеновой и Мултык.
«Это не просто живописные скалы, но и геологические памятники природы. В пластах известняка можно прочитать геологическую летопись и увидеть, как росли уральские горы. Около Кын-Завода много интересных мест. Например, красивый камень Гребешок, скала Орёл и Кыновская пещера. Ещё есть исчезающие под землёй карстовые реки, например, Кумыш», — говорит Владислав Тимофеев.
Чтобы увидеть эти природные красоты, люди часто отправляются на сплавы по Чусовой. Это один из самых популярных маршрутов у любителей летнего отдыха. Однако опытные путешественники уверяют, что есть особая прелесть в том, чтобы прокатиться по замёрзшей реке на снегоходе в окружении скал зимой.
Пермский звериный стиль.
Особую роль Кын сыграл в истории изучения пермского звериного стиля. Это искусство металлического литья, в котором древние жители края воплощали своё представление о мире и языческой вселенной.
«Это яркое художественное явление, возникшее в первом тысячелетии до нашей эры под влиянием скифского звериного стиля. Но если скифы предпочитали золото, то для пермского звериного стиля характерна бронза и другие медные сплавы. Для выплавки меди использовались и местные медистые песчаники. Изделия отличались своеобразием и отражали мифологию древнего финно-угорского населения, практически не сохранившуюся в письменных источниках», — объясняет Владислав Тимофеев.
Дело в том, что в середине XIX в. на берегу реки Кын была найдена прямоугольная бляшка с изображением медведя в жертвенной позе (датируется
В честь значимых археологических находок в Кыну установили памятник «Начало Пермского края», автором идеи и эскиза которого стал скульптор Анатолий Чаганкин. Отливали памятник на Лысьвенском металлургическом заводе. Выглядит он, как увеличенная копия артефакта.
«Медведь в жертвенной позе» — либо элемент ритуала (бляшка бросалась в костёр для удачной охоты), либо символ рода — медведь (культ медведя был широко распространён на Урале. — Авт.)", — говорит Владислав.
Музей.
По данным открытых источников, Кыновский краеведческий музей был открыт в 1986 г. стараниями местных энтузиастов братьев Соломиных. Залы музея расположились в чертёжных Кыновского завода. Это здание было культурной крепостью с середины XIX в. В помещении ставили спектакли, здесь выступали хор и камерный оркестр. Экспонаты музея иллюстрируют богатую историю села Кын, местного завода и реки Чусовой.
«В экспозиции имеются исторические фотоснимки, образцы заводской продукции, в том числе найденные в Кыну. Можно понять, что такое уральский горный завод XVIII -XIX вв. Составная часть выставочного пространства — музей чусовского флота. Экспозиция по истории чусовских железных караванов рассказывает, как сплавляли железо по бурной Чусовой. Представлена реконструкция барки, типичные чусовские лодки-плоскодонки», — сообщил Владислав Тимофеев.
Отдых для всех.
По мнению экскурсовода, каждый сможет найти в Кыну что-то интересное: выбрать либо активный отдых, либо экскурсионный, либо посетить мастер-классы по керамике.
«У нас очень интересный край с богатой историей и природой, много необычных ландшафтов, есть где посидеть наедине с природой, отдохнуть от современного ритма жизни, — говорит Владислав Тимофеев. — Везде своя прелесть. Например, летом посещение Кына можно совместить со сплавом по Чусовой. Природа яркая. Зимой проще дорога, можно быстрее доехать, густой лес и домики под снегом очень красиво смотрятся».
По опыту экскурсовода, удобнее и проще посещать Кын на машине в составе тургруппы. Нужно быть готовыми к тому, что до Лысьвы дорога асфальтированная, а дальше — частично грунтовая, частично выложенная бетонными плитами, поэтому может трясти. Также следует учитывать, что ловит в той местности только один оператор связи.
«Еду лучше взять с собой, но большим группам можно через музей или турбазы договориться по поводу обеда. Здесь есть гостиница и базы отдыха», — советует экскурсовод.
Наконец, возвращаясь к причинам, по которым стоит посетить Кын, надо сказать, что путешествие по краю — это доступно, познавательно и интересно.