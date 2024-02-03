Больше 100 тысяч человек. Откуда мигранты приезжают в Красноярский край?

Красноярский край — привлекательный регион с точки зрения трудоустройства на работу и уровня заработной платы. С определёнными умениями здесь можно зарабатывать свыше 100−200 тысяч и даже более 300 тысяч рублей в месяц. Поэтому в поисках лучшей жизни сюда едут из других российских регионов, а также из Дальнего и Ближнего зарубежья. Только за 2023 год, по данным МВД, в край прибыло более 100 тысяч мигрантов. Правда, не обошлось без правонарушений.