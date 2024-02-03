Больше 100 тысяч человек. Откуда мигранты приезжают в Красноярский край?

Красноярский край — привлекательный регион с точки зрения трудоустройства на работу и уровня заработной платы. С определёнными умениями здесь можно зарабатывать свыше 100−200 тысяч и даже более 300 тысяч рублей в месяц. Поэтому в поисках лучшей жизни сюда едут из других российских регионов, а также из Дальнего и Ближнего зарубежья. Только за 2023 год, по данным МВД, в край прибыло более 100 тысяч мигрантов. Правда, не обошлось без правонарушений.
Мигранты не раз попадали в криминальные сводки за различные преступления — продажа наркотиков или изнасилования. Но наказывают не только их, но и тех, кто помогает им незаконно попасть в Россию.
О ситуации с мигрантами в регионе рассказали на пресс-конференции МВД, которую посетил корреспондент krsk.aif.ru.
Мигранты не отнимают работу у сибиряков.
По данным МВД, в 2023 году в Красноярский край приехали более 100 тысяч иностранцев. Большая часть мигрантов въезжает из Таджикистана (37,5%), Узбекистана (22,1%) и Кыргызстана (18,6%). Также в сибирский регион за лучшей жизнью едут и граждане Казахстана (5,3%), Китая (4,8%) и далёкого от нас Азербайджана (3,3%).
Большая часть мигрантов, практически 65%, ищет в сибирском регионе постоянную работу или временную. В основном трудятся в строительной и деревообрабатывающей сфере экономики — разнорабочими, лесорубами, а также осваивают дорожные профессии.
Есть среди иностранцев и те, кто приезжает в Красноярский край с целью лечения, учёбы, туризма и посещения родственников. Например, в Сибирском федеральном университете Красноярска сейчас обучаются кубинцы, египтяне и эфиопы.
«В настоящий момент трудовую деятельность в регионе осуществляют более 37 тысяч иностранных граждан. Их трудоустройство не создает конкуренции безработным российским гражданам, а лишь частично заполняет вакантные рабочие места, заявленные работодателями», — рассказала начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю Елена Сидельникова.
Около 70% прибывших мигрантов работают и живут в Красноярске, другие же города и населённые пункты не столь популярны у них. Отметим, что лишь 3,8% иностранцев посещают северный город Норильск.
«Закрыли въезд навсегда».
Как рассказал замначальника УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю Евгений Карпушкин, правоохранительные органы ежедневно контролируют сферу миграции. В 2023 году проверили более 8,5 тысяч мест концентрации иностранцев в регионе и выявили более 7 тысяч нарушений миграционного законодательства.
Например, в Норильске задержали двух сотрудников отдела научно-исследовательского центра экспертиз и языкового тестирования отделения Псковского государственного университета, которые за взятки помогали мигрантам получить языковые сертификаты. По данным силовиков, более 300 иностранцев благодаря этому незаконно оставались в северном городе.
В настоящий момент в Красноярском крае возбуждено 632 уголовных дела за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на учет или регистрацию иностранцев.
«В целом, по итогам 2023 года, отмечается незначительное усиление на +1,9% противоправной активности иностранных граждан, которыми совершено 385 преступлений, из них незаконно находящимися в России мигрантами — 121.. Доля иностранной преступности в регионе не превышает 1%. Работа по этому направлению продолжается», — рассказал Евгений Карпушкин.
В отношении 1317 иностранных граждан судами вынесены решения о наложении штрафа с административным выдворением. Более чем 2 тысячам мигрантам закрыли въезд в Россию. Так, недавно 5 иностранцев из Красноярского края приговорили к депортации после отбытия наказания за различные преступления — распространение наркотиков, попытка изнасилования, грабёж и другое.
Отметим, что незаконно ассимилироваться пытаются самыми разнообразными способами, например, полицейские выявили 5 фиктивных браков с целью получения гражданства. Их уже аннулировали, а правонарушителей наказали.