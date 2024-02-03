Более 50 человек наказали за состояние дорог в СКО

— В частности, решено широко использовать практику закрытия автодорог по всем направлениям. В бураны вместо плановой очистки зачастую приходится привлекать технику для помощи водителям, застрявшим в заносах. Между тем необходим резерв для сопровождения автотранспорта экстренных служб, к примеру, срочного проезда карет скорой помощи. Районным отделам полиции поручено временно ограничивать скорость на аварийно-опасных участках, держать на постоянном контроле снегоочистительные работы, — проинформировал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.