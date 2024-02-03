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Более 50 человек наказали за состояние дорог в СКО

В Северо-Казахстанской области полицейские обследовали автомобильные дороги и улицы, только в январе выявили 348 дефектов, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, 51 должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Управление административной полиции инициировало очередную встречу с местными исполнительными органами, владельцами дорог и подрядными организациями. В режиме видеоконференцсвязи участвовали начальники групп дорожно-транспортной инспекции районных отделов полиции. На встрече обсуждались резервы для компенсации нехватки отсыпного материала и тяжёлой техники, порядок взаимодействия при ухудшении погодных условий.

— В частности, решено широко использовать практику закрытия автодорог по всем направлениям. В бураны вместо плановой очистки зачастую приходится привлекать технику для помощи водителям, застрявшим в заносах. Между тем необходим резерв для сопровождения автотранспорта экстренных служб, к примеру, срочного проезда карет скорой помощи. Районным отделам полиции поручено временно ограничивать скорость на аварийно-опасных участках, держать на постоянном контроле снегоочистительные работы, — проинформировал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Тема некачественной уборки снега в этому году одна из злободневных. Плохие дороги становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Североказахстанцы почти ежедневно размещают в социальных сетях фото и видео заснеженных и обледенелых улиц и дорог.