Молдавские врачи будут раз в пять лет проходить аттестацию

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Молдавские врачи раз в пять лет будут проходить аттестацию знаний, теоретических и практических навыков с установлением степени квалификации в порядке, установленном Минздравом.
Соответствующие поправки к Закону о врачебной деятельности приняли депутаты во втором чтении на заседании парламента 1 февраля. Авторами поправок выступили депутаты от Партии «Действие и солидарность» (PAS).
Как было отмечено, инициатива направлена на внесение необходимых правовых поправок, которые бы привели закон в соответствие с новыми стандартами, связанными с модернизацией процессов, систем и методологий во врачебной деятельности.
Авторы документа предложили изменить некоторые термины, а также определить новые принципы, которые используются в системе здравоохранения, но не предусмотрены нормативным актом. Например, те, что касаются профессиональной компетентности, врачебной ошибки, персонализированного лечения, профессиональной независимости.