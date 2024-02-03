С 3 февраля в Красноярске меняются схемы движения автобусов

В направлении ул. 60 лет Октября в районе домов № 80 и № 86 по ул. Щорса будут организованы временные остановочные пункты. Автобусы маршрутов № 8 и № 55 в обоих направлениях будут осуществлять движение по ул. Пионерской Правды — ул. Щорса — ул. Павлова и далее по своим схемам движения.