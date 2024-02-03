С 3 февраля в Красноярске меняются схемы движения автобусов

Это связано с проведением ремонта сетей канализации по улице Пионерской Правды. Схемы будут действовать до окончания ремонта.
Автобусы маршрута № 3 в прямом и обратном направлении поедут по схеме:
ул. Кутузова — ул. Пионерской Правды — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября. Из маршрута исключаются остановочные пункты: «Автобусный переулок», «ул. Пионерской правды», «ул. Транзитная (ул. Павлова)». Добавляются остановки: «ул. Транзитная», «Школа (ул. Щорса)», «Автобусный переулок (ул. Щорса)» в направлении ул. Кутузова.
В направлении ул. 60 лет Октября в районе домов № 80 и № 86 по ул. Щорса будут организованы временные остановочные пункты. Автобусы маршрутов № 8 и № 55 в обоих направлениях будут осуществлять движение по ул. Пионерской Правды — ул. Щорса — ул. Павлова и далее по своим схемам движения.
Из маршрутов исключается остановочный пункт: «Автобусный переулок». Добавляются остановки: «ул. Пионерской правды», «ул. Транзитная», «Школа (ул. Щорса)», «Автобусный переулок (ул. Щорса)» в направлении ул. Кутузова.
Будут действовать временные остановочные пункты в районе домов № 80 и № 86 по ул. Щорса, а также «ул. Транзитная (ул. Павлова)» и «ул. Пионерской правды» в направлении ул. 60 лет Октября.
Автобусы маршрута № 10 в обоих направлениях будут двигаться по схеме: ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Затонская и далее по своей схеме движения. Из маршрута исключаются остановочные пункты: «Автобусный переулок», «ул. Пионерской правды», «ул. Транзитная (ул. Павлова)». Добавляются остановки: «ул. Транзитная», «Школа (ул. Щорса)», «Автобусный переулок (ул. Щорса)» в направлении ул. Мичурина.
В направлении ул. 60 лет Октября в районе домов № 80 и № 86 по ул. Щорса будут организованы временные остановочные пункты.