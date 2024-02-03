ООН набирает волонтеров из Казахстана

В 2019 году правительством РК и Программой добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) заключено Соглашение, обеспечивающее участие волонтеров из Казахстана в качестве международных добровольцев ООН. Программа была создана для того, чтобы волонтеры из Казахстана имели возможность обменяться знаниями и опытом с международными коллегами, став частью системы ООН в решении устойчивого развития в мире и достижений целей устойчивого развития.